Путин и Трамп общались наедине на G20 - FT
09:00 30.01.2019 Источник: Газета.Ru
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года в течение 15 минут беседовали без свидетелей, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Как отмечается, их личный разговор состоялся, когда лидеры шли к выходу из здания. Трамп вместе с женой Меланьей и Путин с переводчиком разговаривали наедине 15 минут и были среди последних, кто покинул театр.
По словам источника, президенты обсуждали вопросы внешней политики, ситуацию в Керченском проливе и конфликт в Сирии. Газета.Ru
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