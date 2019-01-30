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Путин и Трамп общались наедине на G20 - FT

09:00 30.01.2019 Источник: Газета.Ru

Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года в течение 15 минут беседовали без свидетелей, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Как отмечается, их личный разговор состоялся, когда лидеры шли к выходу из здания. Трамп вместе с женой Меланьей и Путин с переводчиком разговаривали наедине 15 минут и были среди последних, кто покинул театр.

По словам источника, президенты обсуждали вопросы внешней политики, ситуацию в Керченском проливе и конфликт в Сирии.  Газета.Ru

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