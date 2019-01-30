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Россия тайно предлагала построить КНДР атомную электростанцию в обмен на ядерное разоружение - WP

09:05 30.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Россия тайно предлагала построить атомную электростанцию Северной Корее в обмен на ядерное разоружение. Так утверждает издание «Вашингтон Пост». Оно ссылается на американских чиновников, знакомых с ситуацией. Согласно этим данным. предложение было сделано в октябре прошлого года. Разведка США узнала об этом пару месяцев спустя. 

 Между тем, посол России в Пхеньяне Александр Мацегора в интервью агентству ТАСС сказал, что Москва никогда не выходила с предложением о строительство АЭС в КНДР. Любому, кто хоть сколько-нибудь разбирается в этом вопросе, абсолютно понятная изначальная глупость такого предложения, сказал дипломат.  Эхо Москвы

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