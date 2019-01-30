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В российском разгонном блоке для спутников OneWeb обнаружили дефект

09:20 30.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Эксперты нашли дефект на российском разгонном блоке для спутников OneWeb. Он обнаружен в конструкции «Фрегата», который должен был вывести на орбиту спутники с космодрома во французской Гвиане.

Специалисты заявили, что нарушена герметичность шва трубопровода подачи гелия в топливные баки, сообщает РИА Новости. Проблема может привести к отсрочке назначенного на 20 февраля полёта, разгонный блок может быть отправлен в Россию. Что касается причины появления дефекта, то источник ТАСС объяснил его длительной транспортировкой.

OneWeb была основана бывшим сотрудником Google Грегом Уилером. Проект ставит своей целью обеспечить высокоскоростной доступ к интернету на территории всей планеты к 2027 году. Для этого предполагается создать орбитальную группировку из 900 спутников. Говорит Москва

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