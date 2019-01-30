0
0
60
НОВОСТИ

Разведка США не обнаружила военного присутствия РФ и КНР в Венесуэле

09:32 30.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Разведка США не обнаружила военного присутствия России и Китая в Венесуэле. С таким докладом перед Конгрессом выступил представитель американского Минобороны. Он впрочем, отметил, что часть информации о «присутствии на местах» секретна и может быть озвучена только в закрытом режиме.

На фоне внутриполитического кризиса в Венесуэле, в прессе стали появляться сообщения о том, что в Южную Америку якобы направились наемники ЧВК Вагнера. Позже советник Дональда Трампа Джон Болтон, не закрывший от журналистов свои записи, спровоцировал слухи об отправке в регион американских солдат. Пентагон эту информацию опроверг.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 30.01.2019
Более половины россиян уверены в существовании военной угрозы России со стороны других стран - опрос
0
18
10:00 30.01.2019
ФСБ проводит следственные действия в Морском университете во Владивостоке
0
36
09:20 30.01.2019
В российском разгонном блоке для спутников OneWeb обнаружили дефект
0
108
09:05 30.01.2019
Россия тайно предлагала построить КНДР атомную электростанцию в обмен на ядерное разоружение - WP
0
127
09:00 30.01.2019
Путин и Трамп общались наедине на G20 - FT
0
139
08:40 30.01.2019
Абэ назвал Южные Курилы исконной территорией Японии
0
208
08:15 30.01.2019
В Москве сегодня потеплеет до двух градусов
0
171
08:00 30.01.2019
Дефицит доверия помешал странам "ядерной пятерки" согласовать совместное заявление
0
201
07:40 30.01.2019
Гуайдо запретили покидать Венесуэлу, его счета заблокированы
0
240
07:15 30.01.2019
Европарламент не поддержит пересмотр проекта соглашения о Brexit
0
239

Возврат к списку