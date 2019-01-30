Разведка США не обнаружила военного присутствия РФ и КНР в Венесуэле
09:32 30.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Разведка США не обнаружила военного присутствия России и Китая в Венесуэле. С таким докладом перед Конгрессом выступил представитель американского Минобороны. Он впрочем, отметил, что часть информации о «присутствии на местах» секретна и может быть озвучена только в закрытом режиме.
На фоне внутриполитического кризиса в Венесуэле, в прессе стали появляться сообщения о том, что в Южную Америку якобы направились наемники ЧВК Вагнера. Позже советник Дональда Трампа Джон Болтон, не закрывший от журналистов свои записи, спровоцировал слухи об отправке в регион американских солдат. Пентагон эту информацию опроверг. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:05 30.01.2019
- Более половины россиян уверены в существовании военной угрозы России со стороны других стран - опрос
- 10:00 30.01.2019
- ФСБ проводит следственные действия в Морском университете во Владивостоке
- 09:20 30.01.2019
- В российском разгонном блоке для спутников OneWeb обнаружили дефект
- 09:05 30.01.2019
- Россия тайно предлагала построить КНДР атомную электростанцию в обмен на ядерное разоружение - WP
- 09:00 30.01.2019
- Путин и Трамп общались наедине на G20 - FT
- 08:40 30.01.2019
- Абэ назвал Южные Курилы исконной территорией Японии
- 08:15 30.01.2019
- В Москве сегодня потеплеет до двух градусов
- 08:00 30.01.2019
- Дефицит доверия помешал странам "ядерной пятерки" согласовать совместное заявление
- 07:40 30.01.2019
- Гуайдо запретили покидать Венесуэлу, его счета заблокированы
- 07:15 30.01.2019
- Европарламент не поддержит пересмотр проекта соглашения о Brexit
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать