ФСБ проводит следственные действия в Морском университете во Владивостоке

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники УФСБ по Приморскому краю проводят следственные действия в Морском государственном университете имени Невельского во Владивостоке, сообщил в среду ТАСС источник в одном из силовых ведомств региона."В МГУ имени Невельского сегодня проходят мероприятия по расследованиям о коррупционных преступлениях. Проводятся они по линии ФСБ", - пояснил собеседник агентства.В университете ТАСС заявили, что сотрудники ведомства проводят плановую проверку документов. "Это плановая проверка, в том смысле, что о ней предупредили заранее, чтобы университет подготовил необходимые документы. Сейчас вот сотрудники сидят, изучают их. Вероятно, проверка будет длиться несколько дней, и только по итогу мы сможем сказать, будут ли найдены какие-то нарушения", - сообщил представитель пресс-службы вуза.Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского - это высшее учебное заведение, которое занимается подготовкой специалистов морского транспорта. Один из крупнейших морских вузов в России.