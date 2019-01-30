ФСБ проводит следственные действия в Морском университете во Владивостоке
10:00 30.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники УФСБ по Приморскому краю проводят следственные действия в Морском государственном университете имени Невельского во Владивостоке, сообщил в среду ТАСС источник в одном из силовых ведомств региона.
"В МГУ имени Невельского сегодня проходят мероприятия по расследованиям о коррупционных преступлениях. Проводятся они по линии ФСБ", - пояснил собеседник агентства.
В университете ТАСС заявили, что сотрудники ведомства проводят плановую проверку документов. "Это плановая проверка, в том смысле, что о ней предупредили заранее, чтобы университет подготовил необходимые документы. Сейчас вот сотрудники сидят, изучают их. Вероятно, проверка будет длиться несколько дней, и только по итогу мы сможем сказать, будут ли найдены какие-то нарушения", - сообщил представитель пресс-службы вуза.
Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского - это высшее учебное заведение, которое занимается подготовкой специалистов морского транспорта. Один из крупнейших морских вузов в России.
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