Более половины россиян уверены в существовании военной угрозы России со стороны других стран - опрос
10:05 30.01.2019 Источник: РБК
В середине декабря 2018 года более половины россиян — 56% — заявили о существовании военной угрозы России со стороны других стран. 39% в такой угрозе сомневались или отрицали ее, следует из данных Левада-центра.
За время исследований, проводящихся с 2000 года, наибольший страх россиян перед войной социологи фиксировали на фоне революции на Украине и конфликта в Донбассе. В январе 2014 года 56% россиян опасались войны, в январе 2015-го — 68% (рекорд за все годы замеров). Затем опасения постепенно снижались вплоть до декабря прошлого года. РБК
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