В США началось производство новых ядерных боеголовок - Defense News
10:20 30.01.2019 Источник: Коммерсант.ru
В американском штате Техас началось производство ядерной боеголовки малой мощности W76-2, пишет издание Defense News со ссылкой на Национальное управление ядерной безопасности США. Отмечается, что новыми боеголовками будут оснащаться баллистические ракеты Trident-2, запускаемые с подводных лодок. Новое ядерное оружие создается на основе термоядерной боеголовки W76, которая производилась в 70-х годах прошлого века.
Новые боеголовки поступят на вооружение Военно-морских сил США до конца 2019 финансового года. Коммерсантъ
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