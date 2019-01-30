Представлен рейтинг самых безопасных стран мира
10:32 30.01.2019 Источник: Lenta.ru
Журнал Global Finance представил рейтинг самых безопасных стран мира на 2019 год.
Специалисты рассчитали индекс безопасности для 128 стран. При составлении рейтинга учитывалась вероятность военного конфликта, уровень преступности и личной безопасности граждан, уровень экономического развития и вероятность стихийного бедствия.
В первую двадцатку самых безопасных стран вошли европейские государства с развитой экономикой и хорошей системой здравоохранения. Первое место в рейтинге заняла Исландия. На втором месте оказалась Швейцария, на третьем — Финляндия. Помимо стран Европы в двадцатку попали Катар, Сингапур, Новая Зеландия и Канада.
Япония и США оказались лишь на 43-м и 65-м месте соответственно, несмотря на высокий уровень развития экономики. Это связано с тем, что в Японии повышен риск возникновения природной катастрофы, а в США низкий уровень личной безопасности из-за большого числа насильственных преступлений.
Россия заняла 108 место. Исследователи пояснили, что страна представляет повышенную опасность для мирового сообщества и переживает экономический спад. Кроме того, в России высокий уровень преступности.
Самыми опасными странами мира стали Гватемала, Йемен и Филиппины. Lenta.Ru
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