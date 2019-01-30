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НОВОСТИ

В Минюсте озвучили примеры коррупционных обстоятельств "непреодолимой силы"

11:05 30.01.2019 Источник: REGNUM

Ситуации, когда несоблюдение антикоррупционных запретов, ограничений и требований чиновниками не является правонарушением, будут разъяснены в готовящихся поправках в соответствующее законодательство. Некоторые детали раскрыты в сообщении пресс-службы Минюста РФ.

Речь идет об «обстоятельствах непреодолимой силы», которые могут помешать чиновникам соблюдать определенные ограничения, связанные с противодействием коррупции. Однако это не значит, что госслужащий избежит наказания за конкретное преступление в виде взятки.

Иногда нельзя принять меры по предотвращению конфликта интересов, например, если родственники чиновников работают в курируемых этими чиновниками сферах, и дело происходит в моногородах, закрытых городах или других отдельных, малочисленных образованиях.

Также бывает, что бывшие члены семьи госслужащего не согласны предоставить сведения о доходах и расходах общих детей. Еще один пример — несоблюдение антикоррупционных ограничений в силу длительной тяжелой болезни.

Ранее Минюст приступил к разработке поправок к законодательству, предусматривающих освобождение госслужащих от наказания за коррупционные действия, совершенные под влиянием «обстоятельств непреодолимой силы». Законопроект готовится в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018−2020 годы.  ИА REGNUM

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