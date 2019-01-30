Нурмагомедов прокомментировал сообщение о дисквалификации
12:00 30.01.2019
Российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию с дисквалификацией на 9 месяцев. В своем Instagram он обратился к подписчикам и лаконично заметил: "Разбудите меня, когда все это закончится".
Ранее стало известно, что Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение дисквалифицировать Нурмагомедова за потасовку после титульного боя с ирландским спортсменом Конором Макгрегором.
Инцидент произошел 6 октября во время проведения турнира UFC. ren.tv
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