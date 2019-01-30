В российских аэропортах внедряют автоматизированную систему паспортного контроля
11:20 30.01.2019 Источник: Известия
В аэропортах начинают развертывать автоматизированную систему паспортного контроля. Тестовые кабины для самостоятельного прохождения границы уже работают в Шереметьево и готовятся к установке в Домодедово и Внуково, рассказали «Известиям» в ФСБ и подтвердили представители воздушных гаваней. Этой услугой смогут воспользоваться только россияне. Система сделает фото пассажира, отсканирует отпечатки пальцев и сверит информацию с данными биометрического паспорта.
Автоматизированный контроль ускорит процедуру прохождения границы и разгрузит сотрудников погранслужбы, но сроки его полноценного внедрения пока неизвестны.
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