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НОВОСТИ

В российских аэропортах внедряют автоматизированную систему паспортного контроля

11:20 30.01.2019 Источник: Известия

В аэропортах начинают развертывать автоматизированную систему паспортного контроля. Тестовые кабины для самостоятельного прохождения границы уже работают в Шереметьево и готовятся к установке в Домодедово и Внуково, рассказали «Известиям» в ФСБ и подтвердили представители воздушных гаваней. Этой услугой смогут воспользоваться только россияне. Система сделает фото пассажира, отсканирует отпечатки пальцев и сверит информацию с данными биометрического паспорта.

Автоматизированный контроль ускорит процедуру прохождения границы и разгрузит сотрудников погранслужбы, но сроки его полноценного внедрения пока неизвестны.

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