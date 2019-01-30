Чешские предприятия ищут работников украинского происхождения - исследование
11:32 30.01.2019 Источник: REGNUM
Работников с Украины ищут 97% предприятий Чехии, заявили в экономической палате Чехии, сообщило 29 января «Радио Прага».
Наиболее востребованными на чешском рынке труда являются специалисты по металлообработке, литейщики, механики, сварщики и слесари. Кроме того, чешских работодателей интересуют украинские кровельщики, паркетчики, штукатуры, сантехники и маляры.
В экономической палате отметили, что специально для чешских предприятий была разработана программа «Режим Украина», к которой присоединилось уже более трёхсот предприятий.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Чехии работает 120 тыс. граждан Украины и их число постоянно растёт. ИА REGNUM
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