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Чешские предприятия ищут работников украинского происхождения - исследование

11:32 30.01.2019 Источник: REGNUM

Работников с Украины ищут 97% предприятий Чехии, заявили в экономической палате Чехии, сообщило 29 января «Радио Прага».

Наиболее востребованными на чешском рынке труда являются специалисты по металлообработке, литейщики, механики, сварщики и слесари. Кроме того, чешских работодателей интересуют украинские кровельщики, паркетчики, штукатуры, сантехники и маляры.

В экономической палате отметили, что специально для чешских предприятий была разработана программа «Режим Украина», к которой присоединилось уже более трёхсот предприятий.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Чехии работает 120 тыс. граждан Украины и их число постоянно растёт.  ИА REGNUM

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