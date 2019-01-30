Сенатор задержан во время заседания Совета Федерации - источник

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенатор от Карачаево-Черкесиив среду был задержан в зале заседаний Совета Федерации, сообщил корр. ТАСС источник, участвующий в заседании верхней палаты."Дали согласие на задержание и обыск сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова. Его задержали и вывели из зала", - сказал собеседник агентства.Перед задержанием 32-летнего парламентария пленарное заседание Совета Федерации неожиданно для прессы было переведено в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.Арашуков был наделен полномочиями сенатора 18 сентября 2016 года.