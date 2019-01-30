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СК подозревает сенатора Арашукова в причастности к двум убийствам в 2010 году

12:05 30.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ установил причастность сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова к двум убийствам в 2010 году - заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Жукова и советника главы Карачаево-Черкесской Республики Шебзухова. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В ходе расследования получены данные о причастности к данным преступлениям члена Совета Федерации от исполнительного органа власти Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова", - сказала она.

По результатам рассмотрения представления генерального прокурора 30 января Советом Федерации принято решение о лишении Арашукова неприкосновенности члена Совета Федерации и даче согласия на его привлечение в качестве обвиняемого. Петренко напомнила, что данные уголовные дела расследуются в Главном следственном управлении СК России.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что следствие будет добиваться ареста Арашукова."Следствие подозревает его в серии особо тяжких преступлений, в том числе в организации преступного сообщества, в организации убийств. Следствие будет ходатайствовать о заключении Арашукова под стражу", - сказал источник. По его словам, с ним будут проводиться следственные действия, после чего он будет допрошен.

Ранее источник в верхней палате парламента сообщил, что Арашуков в среду был задержан в зале заседаний Совета Федерации. Перед задержанием 32-летнего парламентария пленарное заседание неожиданно для прессы было переведено в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.

Арашуков был наделен полномочиями сенатора 18 сентября 2016 года.

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