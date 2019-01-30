СК подозревает сенатора Арашукова в причастности к двум убийствам в 2010 году
12:05 30.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет РФ установил причастность сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова к двум убийствам в 2010 году - заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Жукова и советника главы Карачаево-Черкесской Республики Шебзухова. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.
"В ходе расследования получены данные о причастности к данным преступлениям члена Совета Федерации от исполнительного органа власти Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова", - сказала она.
По результатам рассмотрения представления генерального прокурора 30 января Советом Федерации принято решение о лишении Арашукова неприкосновенности члена Совета Федерации и даче согласия на его привлечение в качестве обвиняемого. Петренко напомнила, что данные уголовные дела расследуются в Главном следственном управлении СК России.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что следствие будет добиваться ареста Арашукова."Следствие подозревает его в серии особо тяжких преступлений, в том числе в организации преступного сообщества, в организации убийств. Следствие будет ходатайствовать о заключении Арашукова под стражу", - сказал источник. По его словам, с ним будут проводиться следственные действия, после чего он будет допрошен.
Ранее источник в верхней палате парламента сообщил, что Арашуков в среду был задержан в зале заседаний Совета Федерации. Перед задержанием 32-летнего парламентария пленарное заседание неожиданно для прессы было переведено в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.
Арашуков был наделен полномочиями сенатора 18 сентября 2016 года.
НОВОСТИ
- 13:05 30.01.2019
- У Путина на G20 был переводчик, кто переводил другим лидерам - не дело Кремля - Песков
- 13:00 30.01.2019
- Кремль отрицает обвинения парламентария Венесуэлы в попытке вывезти в РФ 20 тонн золота
- 12:32 30.01.2019
- Из-за нарушений пожарной безопасности в РФ закрыли свыше 300 торговых центров
- 12:20 30.01.2019
- Рост ВВП Франции резко замедлился в 2018 году
- 12:00 30.01.2019
- Нурмагомедов прокомментировал сообщение о дисквалификации
- 11:44 30.01.2019
- Московский кредитный банк запустил свой первый виртуальный пулинг
- 11:32 30.01.2019
- Чешские предприятия ищут работников украинского происхождения - исследование
- 11:20 30.01.2019
- В российских аэропортах внедряют автоматизированную систему паспортного контроля
- 11:05 30.01.2019
- В Минюсте озвучили примеры коррупционных обстоятельств "непреодолимой силы"
- 11:00 30.01.2019
- Сенатор задержан во время заседания Совета Федерации - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать