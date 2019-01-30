Рост ВВП Франции резко замедлился в 2018 году

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост ВВП Франции в 2018 году резко замедлился и составил 1,5%, что соответствует последним прогнозам Банка Франции, однако ниже прогнозов правительства. Такие данные в среду приводит Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee). В 2017 году рост ВВП составил 2,3%.В конце 2018 французское правительство на фоне протестов "желтых жилетов" прогнозировало падение роста показателя с ожидаемых 2% до 1,7%, однако этот уровень достигнут не был. В четвертом квартале рост ВВП составил всего 0,3%.В докладе института также отмечается, что в последнем квартале 2018 г. импорт вырос на 1,6% по сравнению с предыдущем периодом, а рост экспорта составил 2,4%.При этом министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в своем "Твиттере" подтвердил эти показатели, добавив, что в 2018 г. "сократилась безработица". "Рост на 0,3% в четвертом квартале и 1,5% в 2018 году, - написал он. - Несмотря на ухудшение международной среды и движение "желтых жилетов", рост Франции является сильным. Наша политика дает результаты".