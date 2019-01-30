Из-за нарушений пожарной безопасности в РФ закрыли свыше 300 торговых центров
12:32 30.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Больше 300 торговых центров в России закрыто из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщил главный госинспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев в эфире «России 1».
По его словам, на сегодняшний день работа 315 торговых комплексов приостановлена. Их руководители устраняют выявленные недостатки.
Больше всего нарушений в ТЦ выявлено в Тюмени, Новосибирске, Красноярском и Пермском краях, а также в Татарстане. В основном речь идёт об отсутствии эвакуационных путей и нерабочем состоянии пожарной сигнализации.
Массовые проверки торговых помещений начались в России после пожара в кемеровской «Зимней вишне» в марте прошлого года. Тогда погибли 60 человек, большинство из которых дети. Говорит Москва
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