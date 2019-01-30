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Из-за нарушений пожарной безопасности в РФ закрыли свыше 300 торговых центров

12:32 30.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Больше 300 торговых центров в России закрыто из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщил главный госинспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев в эфире «России 1».

По его словам, на сегодняшний день работа 315 торговых комплексов приостановлена. Их руководители устраняют выявленные недостатки.

Больше всего нарушений в ТЦ выявлено в Тюмени, Новосибирске, Красноярском и Пермском краях, а также в Татарстане. В основном речь идёт об отсутствии эвакуационных путей и нерабочем состоянии пожарной сигнализации.

Массовые проверки торговых помещений начались в России после пожара в кемеровской «Зимней вишне» в марте прошлого года. Тогда погибли 60 человек, большинство из которых дети.  Говорит Москва

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