Кремль отрицает обвинения парламентария Венесуэлы в попытке вывезти в РФ 20 тонн золота
13:00 30.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения депутата Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хосе Герра в попытке вывезти в РФ 20 тонн золота.
"Нет такой информации", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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