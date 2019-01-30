У Путина на G20 был переводчик, кто переводил другим лидерам - не дело Кремля - Песков
13:05 30.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не считает своим делом комментировать вопрос о том, присутствовал ли американский переводчик во время беседы президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - на полях саммита Группы двадцати (G20) в Аргентине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На полях саммита у Путина было огромное количество эпизодического общения в кулуарах "на ногах". Совершенно не наше дело, кто там был и кто там не был со своим переводчиком. С президентом Путиным его переводчик находится постоянно - вот это наше дело и здесь у нас полная стабильность и полный порядок", - сказал Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что лидеры России и США пообщались на G20 без участия американского переводчика.
НОВОСТИ
- 13:00 30.01.2019
- Кремль отрицает обвинения парламентария Венесуэлы в попытке вывезти в РФ 20 тонн золота
- 12:32 30.01.2019
- Из-за нарушений пожарной безопасности в РФ закрыли свыше 300 торговых центров
- 12:20 30.01.2019
- Рост ВВП Франции резко замедлился в 2018 году
- 12:05 30.01.2019
- СК подозревает сенатора Арашукова в причастности к двум убийствам в 2010 году
- 12:00 30.01.2019
- Нурмагомедов прокомментировал сообщение о дисквалификации
- 11:44 30.01.2019
- Московский кредитный банк запустил свой первый виртуальный пулинг
- 11:32 30.01.2019
- Чешские предприятия ищут работников украинского происхождения - исследование
- 11:20 30.01.2019
- В российских аэропортах внедряют автоматизированную систему паспортного контроля
- 11:05 30.01.2019
- В Минюсте озвучили примеры коррупционных обстоятельств "непреодолимой силы"
- 11:00 30.01.2019
- Сенатор задержан во время заседания Совета Федерации - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать