У Путина на G20 был переводчик, кто переводил другим лидерам - не дело Кремля - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не считает своим делом комментировать вопрос о том, присутствовал ли американский переводчик во время беседы президентов РФ и США -- на полях саммита Группы двадцати (G20) в Аргентине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ"На полях саммита у Путина было огромное количество эпизодического общения в кулуарах "на ногах". Совершенно не наше дело, кто там был и кто там не был со своим переводчиком. С президентом Путиным его переводчик находится постоянно - вот это наше дело и здесь у нас полная стабильность и полный порядок", - сказал Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что лидеры России и США пообщались на G20 без участия американского переводчика.