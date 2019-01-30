Мадуро считает, что Трамп хочет его убить - СМИ
13:20 30.01.2019 Источник: Известия
Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что его американский коллега Дональд Трамп хочет его убить. Об этом венесуэльский лидер рассказал в среду, 30 января, в интервью агентству «РИА Новости».
«Без сомнения, Дональд Трамп… сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность», — рассказал глава Боливарианской Республики.
Мадуро подчеркнул, что его жизнь находится в руках Господа, и добавил, что его защищает служба разведки, а также народ Венесуэлы. На главу южноамериканского государства уже покушались. Это произошло 4 августа на церемонии празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. В атаке использовались дроны со взрывчаткой, которые взорвались на подлете к трибуне, где выступал президент. Известия
НОВОСТИ
- 14:32 30.01.2019
- Более 60 населенных пунктов остаются отрезанными из-за снегопада в Саратовской области
- 14:12 30.01.2019
- Кремль приветствует готовность президента Мадуро вести переговоры с оппозицией Венесуэлы
- 14:00 30.01.2019
- Увеличивается число городов, в которых эвакуируют людей из-за сообщений о минировании
- 13:32 30.01.2019
- По факту пропажи капитана "Норда" на Украине открыто дело об убийстве - адвокат
- 13:05 30.01.2019
- У Путина на G20 был переводчик, кто переводил другим лидерам - не дело Кремля - Песков
- 13:00 30.01.2019
- Кремль отрицает обвинения парламентария Венесуэлы в попытке вывезти в РФ 20 тонн золота
- 12:32 30.01.2019
- Из-за нарушений пожарной безопасности в РФ закрыли свыше 300 торговых центров
- 12:20 30.01.2019
- Рост ВВП Франции резко замедлился в 2018 году
- 12:05 30.01.2019
- СК подозревает сенатора Арашукова в причастности к двум убийствам в 2010 году
- 12:00 30.01.2019
- Нурмагомедов прокомментировал сообщение о дисквалификации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать