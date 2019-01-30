0
0
87
НОВОСТИ

Мадуро считает, что Трамп хочет его убить - СМИ

13:20 30.01.2019 Источник: Известия

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что его американский коллега Дональд Трамп хочет его убить. Об этом венесуэльский лидер рассказал в среду, 30 января, в интервью агентству «РИА Новости».

«Без сомнения, Дональд Трамп… сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность», — рассказал глава Боливарианской Республики.

Мадуро подчеркнул, что его жизнь находится в руках Господа, и добавил, что его защищает служба разведки, а также народ Венесуэлы. На главу южноамериканского государства уже покушались. Это произошло 4 августа на церемонии празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. В атаке использовались дроны со взрывчаткой, которые взорвались на подлете к трибуне, где выступал президент.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 30.01.2019
Более 60 населенных пунктов остаются отрезанными из-за снегопада в Саратовской области
0
45
14:12 30.01.2019
Кремль приветствует готовность президента Мадуро вести переговоры с оппозицией Венесуэлы
0
75
14:00 30.01.2019
Увеличивается число городов, в которых эвакуируют людей из-за сообщений о минировании
0
101
13:32 30.01.2019
По факту пропажи капитана "Норда" на Украине открыто дело об убийстве - адвокат
0
133
13:05 30.01.2019
У Путина на G20 был переводчик, кто переводил другим лидерам - не дело Кремля - Песков
0
195
13:00 30.01.2019
Кремль отрицает обвинения парламентария Венесуэлы в попытке вывезти в РФ 20 тонн золота
0
223
12:32 30.01.2019
Из-за нарушений пожарной безопасности в РФ закрыли свыше 300 торговых центров
0
176
12:20 30.01.2019
Рост ВВП Франции резко замедлился в 2018 году
0
193
12:05 30.01.2019
СК подозревает сенатора Арашукова в причастности к двум убийствам в 2010 году
0
214
12:00 30.01.2019
Нурмагомедов прокомментировал сообщение о дисквалификации
0
220

Возврат к списку