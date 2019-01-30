По факту пропажи капитана "Норда" на Украине открыто дело об убийстве - адвокат
13:32 30.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция города Мелитополь (Запорожская область Украины) открыла дело по статье об умышленном убийстве в связи с пропажей капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко для проведения розыскных мероприятий. Об этом в среду в беседе с корр. ТАСС сообщил адвокат моряка Александр Руденко.
"Насколько нам известно, есть уголовное дело. Как нам сообщили в устном порядке, дело открыто по статье "Умышленное убийство", - сказал защитник. Он пояснил, что открытие дела является процедурным моментом, так как в связи с пропажей человека "регистрируется уголовное дело по особо тяжкому преступлению, чтобы можно было осуществлять соответствующие оперативно-розыскные мероприятия".
Руденко сообщил, что местоположение Горбенко ни адвокатам, ни полиции не известно. "Никаких новостей, к сожалению, нет, на связь капитан не выходит", - отметил он.
В то же время защитник заверил, что адвокаты капитана прибудут на заседание Оболонского районного суда Киева, которое назначено на 1 февраля, где должно рассматриваться дело Горбенко. "Мы будем принимать участие в суде. Но мы не знаем, какую позицию займет прокуратура. Мы свою позицию высказали и еще в понедельник уведомили суд об исчезновении капитана, как только нам стало известно об этом", - заверил Руденко.
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