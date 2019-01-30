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Увеличивается число городов, в которых эвакуируют людей из-за сообщений о минировании

14:00 30.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Растет число городов, где сегодня из-за сообщений о минировании эвакуируют людей. По последним данным, детей вывели из школ и детских садов в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Из-за сообщений по электронной почти и в соцсетях эвакуировали посетителей торговых центров и школ в  Рязани. 

 Сообщения о минировании также получили в Брянске, Туле, Курской и Орловской областях. Эвакуированы несколько школ и торговых центров в Тамбове. Полностью остановлен учебный процесс в школах города Шахты, эвакуация также проводится в Иваново, Новгороде, Астрахани и Архангельской области. 

 В Кремле ждут от спецслужб оперативного расследования после серии анонимных звонков о минировании. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.  Эхо Москвы

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