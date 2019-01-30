Кремль приветствует готовность президента Мадуро вести переговоры с оппозицией Венесуэлы
14:12 30.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает "заслуживающим высокой оценки" заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о готовности вести переговоры с оппозицией.
"Сам по себе факт открытости президента Мадуро к диалогу, безусловно, заслуживает высокой оценки", - сказал Песков.
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