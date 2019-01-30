Более 60 населенных пунктов остаются отрезанными из-за снегопада в Саратовской области

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Саратовской области продолжают бороться с последствиями снегопада, по последним данным, отрезанными остаются более 60 сел в отдаленных районах региона, сообщил в среду зампред правительства областина заседании областной думы.В понедельник вечером из-за сильного снегопада в области было ограничено движение по некоторым дорогам, полностью отрезаны оказались более 100 отдаленных населенных пунктов. Губернатор регионаи спикер Госдумыобратились в федеральные органы власти с просьбой выделить области дополнительную технику. Всего в регион прибыло 172 единицы техники. Ситуация осложнилась тем, что снегопад продолжился во вторник."По последним данным… 66 населенных пунктов остаются проблемными", - сказал Бусаргин, уточнив, что сохраняются проблемы с транспортной доступностью к данным селам и деревням.Сложная ситуация на дорогах также сохраняется в областном центре. Сервис "Яндекс. Пробки" фиксирует максимальные 10-балльные пробки.