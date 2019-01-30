Мировая торговля потеряла $0,5 трлн от торговых войн и ограничений в 2018 году - Орешкин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировая торговля потеряла 0,5 трлн долларов от торговых войн и ограничений в 2018 году. Об этом заявил министр экономического развития РФна совещании президента РФс членами правительства.В ходе совещания Путин поинтересовался у Орешкина, сколько мировая торговля потеряла от различных ограничений и торговых войн."Оценки, которые делало ВТО по прошлому году, - это порядка полтриллиона долларов потерянного роста мировой торговли. То есть очень большая сумма и, соответственно, это все влияет на экономическую динамику", - сказал Орешкин.