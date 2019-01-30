0
0
87
НОВОСТИ

Мировая торговля потеряла $0,5 трлн от торговых войн и ограничений в 2018 году - Орешкин

15:00 30.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировая торговля потеряла 0,5 трлн долларов от торговых войн и ограничений в 2018 году. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

В ходе совещания Путин поинтересовался у Орешкина, сколько мировая торговля потеряла от различных ограничений и торговых войн.

"Оценки, которые делало ВТО по прошлому году, - это порядка полтриллиона долларов потерянного роста мировой торговли. То есть очень большая сумма и, соответственно, это все влияет на экономическую динамику", - сказал Орешкин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 30.01.2019
Число бедных в России с 2000-х серьезно не снижалось - Топилин
0
22
16:00 30.01.2019
В Госдуме предложили разрешить полиции сбивать дроны, запущенные во время митинга
0
47
15:32 30.01.2019
В Кремле дали ответ по поводу "холодного мира" с Украиной
0
112
15:12 30.01.2019
Отец сенатора Арашукова задержан по делу о хищении природного газа на 30 млрд рублей
0
126
14:32 30.01.2019
Более 60 населенных пунктов остаются отрезанными из-за снегопада в Саратовской области
0
174
14:12 30.01.2019
Кремль приветствует готовность президента Мадуро вести переговоры с оппозицией Венесуэлы
0
161
14:00 30.01.2019
Увеличивается число городов, в которых эвакуируют людей из-за сообщений о минировании
0
217
13:32 30.01.2019
По факту пропажи капитана "Норда" на Украине открыто дело об убийстве - адвокат
0
247
13:20 30.01.2019
Мадуро считает, что Трамп хочет его убить - СМИ
0
261
13:05 30.01.2019
У Путина на G20 был переводчик, кто переводил другим лидерам - не дело Кремля - Песков
0
266

Возврат к списку