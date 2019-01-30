Отец сенатора Арашукова задержан по делу о хищении природного газа на 30 млрд рублей

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи задержали советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз", причастного к хищению природного газа на 30 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ"В рамках уголовного дела о создании преступной организации, хищении природного газа ПАО "Газпром", совершении двух убийств и других преступлений задержан член Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков. Также в рамках уголовного дела задержан его отец, Рауль Арашуков, который, как полагает следствие, причастен к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей", - сообщила Петренко.По ее словам, уголовные дела возбуждены по ч. 2 и ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Создание и участие в преступной организации") и по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") по факту хищения природного газа, поставляемого в Северо-Кавказский федеральный округ. Максимальное наказание за создание преступного сообщества составляет 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей, за мошенничество - до 10 лет со штрафом в 1 млн рублей.По словам Петренко, следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ проводятся масштабные следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах. "Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов, а также иные лица, возможно причастные к расследуемым преступлениям", - сказала Петренко.Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков в среду был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, это первый подобный случай в истории верхней палаты российского парламента. Как сообщили в Следственном комитете РФ, задержание парламентария было произведено следователями совместно с сотрудниками службы экономической безопасности ФСБ в рамках уголовного дела. СК подозревает 32-летнего сенатора в причастности к двум убийствам в 2010 году - заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" КЧР Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова.