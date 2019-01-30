В Кремле дали ответ по поводу "холодного мира" с Украиной
15:32 30.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Кремле ответили на слова Петра Порошенко о «холодном мире» с РФ. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, Россия и Украина не находятся в состоянии войны, а то, что происходит в Донбассе, спровоцировано украинскими властями.
«Есть серия провокаций, которая нагнетает напряжённость, есть экономическая напряжённость в юго-восточных республиках. Есть посягательства и на наши средства массовой информации, на свободу слова. Мы бы хотели, чтобы подобного негатива не было и чтобы наши отношения были свободны от подобных уродливых проявлений», — сказал Песков.
Накануне Пётр Порошенко заявил, что Киеву нужен мир с Москвой. «Конечно, нужен мир с Россией, холодный, но мир», — сказал украинский лидер. Говорит Москва
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