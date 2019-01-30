В Госдуме предложили разрешить полиции сбивать дроны, запущенные во время митинга
16:00 30.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме предложили сбивать дроны, запущенные во время митинга. Законопроект позволит полиции обезвреживать летательные аппараты.
Авторами документа выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискарёвым. Отмечается, что необходимо ограничивать нахождение беспилотников в воздушном пространстве над местом проведения публичного мероприятия. Если полиция примет решение сбить дрон, она должна будет уведомить об этом Росгвардию и организаторов митинга. Говорит Москва
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