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В Госдуме предложили разрешить полиции сбивать дроны, запущенные во время митинга

16:00 30.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили сбивать дроны, запущенные во время митинга. Законопроект позволит полиции обезвреживать летательные аппараты.

Авторами документа выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискарёвым. Отмечается, что необходимо ограничивать нахождение беспилотников в воздушном пространстве над местом проведения публичного мероприятия. Если полиция примет решение сбить дрон, она должна будет уведомить об этом Росгвардию и организаторов митинга.   Говорит Москва

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