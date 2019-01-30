Число бедных в России с 2000-х серьезно не снижалось - Топилин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последнее существенное сокращение числа бедных в России произошло в 2000-е. Об этом сообщил в среду глава Минтруда РФ Максим Топилин в Нижнем Новгороде на межрегиональном совещании по вопросу снижения уровня бедности."Я бы хотел напомнить, что последнее очень серьезное снижение показателей численности населения, которое имеет доходы ниже прожиточного минимума, явно положительная динамика наблюдалась в 2000-е годы. Серьезным образом росла реальная заработная плата. Сейчас нам предстоит совершенно на другом уровне совершить прорыв, чтобы 10 млн из 20 млн человек, которые живут за чертой бедности, преодолели эту ситуацию", - сказал Топилин.Он добавил, что усилия по снижению бедности в РФ должны все больше концентрироваться на семьях с двумя и тремя детьми. "Порядка 80% семей с доходом меньше прожиточного минимума - это семьи с детьми", - отметил министр.В январе 2019 года вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, ссылаясь на данные Росстата, сообщила, что за 9 месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года, когда показатель был 13,8%.В 2018 году в России в восьми регионах (Республика Татарстан, Кабардино-Балкарская Республика, Приморский край, Нижегородская, Ивановская, Липецкая, Томская и Новгородская области) запущен пилотный проект по снижению бедности. Основная цель пилотных проектов - провести всесторонний анализ причин бедности, разработать на примере участвующих в эксперименте регионов эффективные универсальные механизмы, направленные как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности. Результаты оценки эффективности принимаемых мер по снижению бедности будут положены в основу рекомендаций по подготовке региональных программ снижения бедности.В марте 2018 года президент России Владимир Путин поставил задачу за шесть лет вдвое снизить уровень бедности.