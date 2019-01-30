0
0
0
НОВОСТИ

Число бедных в России с 2000-х серьезно не снижалось - Топилин

16:12 30.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последнее существенное сокращение числа бедных в России произошло в 2000-е. Об этом сообщил в среду глава Минтруда РФ Максим Топилин в Нижнем Новгороде на межрегиональном совещании по вопросу снижения уровня бедности.

"Я бы хотел напомнить, что последнее очень серьезное снижение показателей численности населения, которое имеет доходы ниже прожиточного минимума, явно положительная динамика наблюдалась в 2000-е годы. Серьезным образом росла реальная заработная плата. Сейчас нам предстоит совершенно на другом уровне совершить прорыв, чтобы 10 млн из 20 млн человек, которые живут за чертой бедности, преодолели эту ситуацию", - сказал Топилин.

Он добавил, что усилия по снижению бедности в РФ должны все больше концентрироваться на семьях с двумя и тремя детьми. "Порядка 80% семей с доходом меньше прожиточного минимума - это семьи с детьми", - отметил министр.

В январе 2019 года вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, ссылаясь на данные Росстата, сообщила, что за 9 месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года, когда показатель был 13,8%.

В 2018 году в России в восьми регионах (Республика Татарстан, Кабардино-Балкарская Республика, Приморский край, Нижегородская, Ивановская, Липецкая, Томская и Новгородская области) запущен пилотный проект по снижению бедности. Основная цель пилотных проектов - провести всесторонний анализ причин бедности, разработать на примере участвующих в эксперименте регионов эффективные универсальные механизмы, направленные как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности. Результаты оценки эффективности принимаемых мер по снижению бедности будут положены в основу рекомендаций по подготовке региональных программ снижения бедности.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин поставил задачу за шесть лет вдвое снизить уровень бедности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 30.01.2019
В Госдуме предложили разрешить полиции сбивать дроны, запущенные во время митинга
0
47
15:32 30.01.2019
В Кремле дали ответ по поводу "холодного мира" с Украиной
0
112
15:12 30.01.2019
Отец сенатора Арашукова задержан по делу о хищении природного газа на 30 млрд рублей
0
126
15:00 30.01.2019
Мировая торговля потеряла $0,5 трлн от торговых войн и ограничений в 2018 году - Орешкин
0
125
14:32 30.01.2019
Более 60 населенных пунктов остаются отрезанными из-за снегопада в Саратовской области
0
174
14:12 30.01.2019
Кремль приветствует готовность президента Мадуро вести переговоры с оппозицией Венесуэлы
0
161
14:00 30.01.2019
Увеличивается число городов, в которых эвакуируют людей из-за сообщений о минировании
0
217
13:32 30.01.2019
По факту пропажи капитана "Норда" на Украине открыто дело об убийстве - адвокат
0
247
13:20 30.01.2019
Мадуро считает, что Трамп хочет его убить - СМИ
0
261
13:05 30.01.2019
У Путина на G20 был переводчик, кто переводил другим лидерам - не дело Кремля - Песков
0
266

Возврат к списку