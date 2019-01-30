Депутата британского парламента приговорили к тюремному заключению
16:32 30.01.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Депутат Палаты общин Фиона Онасанья стала первым за почти 30 лет действующим британским парламентарием, приговоренным к тюремному заключению.
В июле 2017 года автомобиль депутата попал в поле зрения полицейских видеокамер, когда двигался со скоростью в 66 км/ч в зоне, где запрещается ехать быстрее 50 км/ч.
Онасанья не признала себя виновной, утверждая, что хотя автомобиль и в самом деле принадлежал ей, но в этот момент за рулем находился другой человек.
Она была исключена из Лейбористской партии после того, как суд признал ее виновной в попытке препятствовать осуществлению правосудия.
Она была приговорена к трем месяцам заключения после того, как сторона обвинения представила доказательства, что Онасанья не только сама находилась за рулем, но еще и обменивалась текстовыми сообщениями в момент превышения скорости.
В нынешнем столетии это первый случай когда действующий депутат британского парламента получает тюремный срок. Последний раз это произошло в 1991 году, когда депутат Терри Филдс получил 60 дней тюрьмы за неуплату избирательного налога.
Сама Фиона Онасанья заявляет, что намерена обжаловать приговор. Русская служба Би-би-си
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