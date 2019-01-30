Обыски прошли у мэра Риги Нила Ушакова
17:00 30.01.2019 Источник: Коммерсант.ru
Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыски в кабинете и доме мэра Риги Нила Ушакова, сообщило местное агентство LETA. По его данным, сотрудников бюро сопровождал секретарь юридического управления рижской думы Янис Лиепиньш. Он отказался от комментариев.
Телеканал LTV сообщил, что из кабинета господина Ушакова вышли шесть сотрудников бюро. Они несли с собой несколько портфелей и полиэтиленовый мешок, в котором, как предполагает LTV, были папки с документами. Коммерсантъ
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