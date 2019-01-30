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Патриарх Кирилл продолжает настаивать на выведении абортов из системы ОМС

17:12 30.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл продолжает настаивать на выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования. Об этом он заявил в Госдуме

Патриарх подчеркнул, что Церковь не устает свидетельствовать о негативных последствиях доступности абортов. Эхо Москвы

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