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В Нигерии освобождены шесть российских моряков, ранее захваченных пиратами

17:40 30.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть российских моряков, захваченных в начале января пиратами в районе территориальных вод Бенина в ходе нападения на контейнеровоз MSC Mandy, освобождены в Нигерии. Об этом корр. ТАСС сообщили в среду в посольстве России в Нигерии.

"Подтверждаем, что российские моряки освобождены. Они живы и здоровы, - отметил собеседник агентства. - В настоящее время решается вопрос об их отправке на родину".

В ночь на 2 января на шедший под флагом Панамы контейнеровоз MSC Mandy, который находился в районе территориальных вод Бенина, напали пираты. На борту судна находились 24 человека, в основном россияне. Шесть из них, в том числе капитан, были захвачены. Позже посольство РФ в Бенине сообщило, что все захваченные - граждане России.

Позже ряд наблюдателей выдвинул версию, что пиратами, вероятно, были нигерийцы и похищенных россиян следует искать в Нигерии.

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