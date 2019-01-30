В Нигерии освобождены шесть российских моряков, ранее захваченных пиратами

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть российских моряков, захваченных в начале января пиратами в районе территориальных вод Бенина в ходе нападения на контейнеровоз MSC Mandy, освобождены в Нигерии. Об этом корр. ТАСС сообщили в среду в посольстве России в Нигерии."Подтверждаем, что российские моряки освобождены. Они живы и здоровы, - отметил собеседник агентства. - В настоящее время решается вопрос об их отправке на родину".В ночь на 2 января на шедший под флагом Панамы контейнеровоз MSC Mandy, который находился в районе территориальных вод Бенина, напали пираты. На борту судна находились 24 человека, в основном россияне. Шесть из них, в том числе капитан, были захвачены. Позже посольство РФ в Бенине сообщило, что все захваченные - граждане России.Позже ряд наблюдателей выдвинул версию, что пиратами, вероятно, были нигерийцы и похищенных россиян следует искать в Нигерии.