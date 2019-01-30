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Рисков дефолта российских регионов в 2019-м году не видно - Минфин

18:23 30.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов России не видит рисков наступления дефолтов субъектов РФ в 2019 году. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор департамента межбюджетных отношений Министерства финансов РФ Лариса Ерошкина.

"Мы не видим риска дефолтов субъектов РФ. Анализ исполнения региональных бюджетов прошлого года показал, что ни один субъект не допустил просрочки погашения бюджетных кредитов, - сказала она. - У нас также нет информации о том, что за последний период года какой-либо субъект не погасил вовремя кредит в коммерческом банке".

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