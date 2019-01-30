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Эстония решила не выполнять требование Еврокомиссии, относительно очереди на границе с РФ

19:00 30.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстония намерена сохранить плату за бронирование места в очереди на эстонско-российской границе, несмотря на требование Еврокомиссии отменить подобный сбор. Об этом в среду сообщила эстонская общественная телерадиовещательная корпорация со ссылкой на министра внутренних дел Эстонии Катри Райк.

По его данным, Еврокомиссия потребовала отменить оплату, так как правила выезда из Шенгенской зоны исключают какие-либо дополнительные сборы. "Если оглянуться назад, когда в 2010 году вдоль улиц Нарвы стояли автомобили, ожидающие своей очереди на пересечение границы, это было большой проблемой для города. Поэтому и появилась автостоянка и плата за бронирование очереди", - отметила министр, указав, что плата за ожидание в живой очереди не взимается.

Ранее эстонская газета "Постимеэс" сообщила, что Еврокомиссия настаивает на отмене обязательной платы за бронирование места в очереди и использование зоны ожидания на эстонско-российской границе. Плата за бронирование места в очереди на эстонско-российской границе взимается с 2011 года. При этом водителям обязательно надо проезжать через зону ожидания.

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