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Питер Джексон решил снять документальный фильм о группе "Биттлз"

19:25 30.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режиссер кинотрилогии "Властелина колец" новозеландец Питер Джексон объявил в среду о том, что работает над созданием нового документального фильма о группе The Beatles ("Битлз"). Об этом сообщило агентство Пресс Асошиэйшн.

Основой для кинокартины послужили многочасовые съемки ливерпульской четверки в студии звукозаписи для несостоявшейся телепрограммы, которые были сделаны полвека назад - в январе 1969 года, но в итоге так и не были обнародованы. "В нашем распоряжении оказались 55 часов видеоматериалов, которые никогда не демонстрировались, и 140 часов аудиоматериала", - приводит агентство слова режиссера. "Словно машина времени перенесла нас назад в 1969 год, как будто мы сидим в студии, наблюдая за тем, как четверо друзей создают вместе отличную музыку", - прокомментировал Джексон содержание материалов.

Режиссер объявил о работе над новым проектом в день, когда поклонники The Beatles ("Битлз") отмечают 50-летие последнего публичного выступления своих кумиров. 30 января 1969 года ливерпульская четверка в лице Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра дала в Лондоне необъявленный 42-минутный концерт, который состоялся на крыше принадлежавшей им студии звукозаписи Apple Records ("Эппл рекордз").

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