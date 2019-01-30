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Додон и Путин договорились о транзите молдавских грузов через Украину

19:45 30.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Игорь Додон в эксклюзивном интервью ТАСС сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о возобновлении с 31 января транзита молдавских товаров на рынок РФ через территорию Украины.

"Мы договорились, что буквально с завтрашнего дня наши экспортеры смогут транзитом через Украину поставлять свои товары на российский рынок. Я думаю, что это самая главная договоренность, которую ждали все наши производители. Потому что под эти ограничения с 1 января попали все производители вина, консервов и других товарных позиций из Республики Молдова. Сегодня мы это решили, я думаю, что это большое достижение", - сказал Додон.

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