Сайдик о своем плане по Донбассу: Мне нечего сказать, читайте газету

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик в среду на пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины отказался отвечать на вопросы журналистов, касающиеся его недавнего интервью австрийскому изданию "Кляйне цайтунг", в котором он рассказал о существовании некоего нового плана по урегулированию в Донбассе взамен Минских соглашений.

"Думаю, просто можно прочитать то, что написано в газете, здесь мне по этому поводу нечего сказать", - ответил он на вопрос журналиста о его инициативе по Донбассу, вызвавшей большой резонанс и упреки в намерении отказаться от выполнения Минских соглашений.

В ответ на просьбу прокомментировать эти оценки Сайдик был лаконичен. "Я не комментирую комментарии", - сказал он.