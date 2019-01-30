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Европа направила Британии ясное послание по поводу "брекзита"...

23:20 30.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не будет пересматривать достигнутое 25 ноября Брюсселем и Лондоном соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества. Такое послание от имени ЕС направил в среду премьер-министру королевства Терезе Мэй глава Евросовета Дональд Туск.

"Мое послание премьер-министру Терезе Мэй ясно: позиция ЕС понятна и последовательна. Соглашение о выходе не подлежит пересмотру", - отметил он.

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