Европа направила Британии ясное послание по поводу "брекзита"...
23:20 30.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз не будет пересматривать достигнутое 25 ноября Брюсселем и Лондоном соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества. Такое послание от имени ЕС направил в среду премьер-министру королевства Терезе Мэй глава Евросовета Дональд Туск.
"Мое послание премьер-министру Терезе Мэй ясно: позиция ЕС понятна и последовательна. Соглашение о выходе не подлежит пересмотру", - отметил он.
НОВОСТИ
- 20:40 30.01.2019
- Сайдик о своем плане по Донбассу: Мне нечего сказать, читайте газету
- 20:10 30.01.2019
- Посол Франции в России: Мы готовы принять всех российских туристов
- 19:45 30.01.2019
- Додон и Путин договорились о транзите молдавских грузов через Украину
- 19:25 30.01.2019
- Питер Джексон решил снять документальный фильм о группе "Биттлз"
- 19:00 30.01.2019
- Эстония решила не выполнять требование Еврокомиссии, относительно очереди на границе с РФ
- 18:23 30.01.2019
- Рисков дефолта российских регионов в 2019-м году не видно - Минфин
- 17:40 30.01.2019
- В Нигерии освобождены шесть российских моряков, ранее захваченных пиратами
- 17:12 30.01.2019
- Патриарх Кирилл продолжает настаивать на выведении абортов из системы ОМС
- 17:00 30.01.2019
- Обыски прошли у мэра Риги Нила Ушакова
- 16:32 30.01.2019
- Депутата британского парламента приговорили к тюремному заключению
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать