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Председатель Европарламента поддержал Национальную ассамблею Венесуэлы

07:15 31.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Европарламента Антонио Таяни выразил поддержку Национальной ассамблее Венесуэлы в качестве законно избранного органа управления страной. Об этом сообщил в среду лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на своей странице в Twitter.

"Я поговорил с Антонио Таяни, председателем Европейского парламента, он утвердил свою поддержку Национальной ассамблее как единственному законно избранному органу [власти] в Венесуэле. Я благодарю за вашу поддержку во имя всех венесуэльцев", - написал Гуайдо.

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