Гуайдо: Оппозиция тайно встречалась с военными и службой безопасности

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители венесуэльской оппозиции проводили тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности в республике. Об этом сообщил лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в статье, опубликованной в среду на сайте газеты The New York Times.

Как он отметил, "передача власти потребует поддержки со стороны ключевых воинских контингентов". "Мы провели тайные встречи с военнослужащими и сотрудниками служб безопасности", - сообщил Гуайдо.