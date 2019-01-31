Гуайдо: Оппозиция тайно встречалась с военными и службой безопасности
08:00 31.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители венесуэльской оппозиции проводили тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности в республике. Об этом сообщил лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в статье, опубликованной в среду на сайте газеты The New York Times.
Как он отметил, "передача власти потребует поддержки со стороны ключевых воинских контингентов". "Мы провели тайные встречи с военнослужащими и сотрудниками служб безопасности", - сообщил Гуайдо.
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