Неизвестный напал на кортеж делегации КНР у Белого дома - NBC
09:00 31.01.2019 Источник: Газета.Ru
Неизвестный совершил попытку нападения на автоколонну китайской делегации, когда она находилась у Белого дома. Об этом сообщает NBC со ссылкой на секретную службу США.
Отмечается, что злоумышленник был задержан, когда пересек полицейские ограждения и попытался помешать движению кортежа. В результате инцидента пострадал сотрудник секретной службы, его жизни ничего не угрожает. Злоумышленник задержан.
Другие подробности инцидента неизвестны. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 09:05 31.01.2019
- Суд арестовал сенатора Рауфа Арашукова
- 08:40 31.01.2019
- Рябков: Россия продолжит спасать ДРСМД
- 08:20 31.01.2019
- Россия на конференции "ядерной пятерки" представила вопросы к новым военным доктринам США
- 08:00 31.01.2019
- Гуайдо: Оппозиция тайно встречалась с военными и службой безопасности
- 07:40 31.01.2019
- В Москве потеплеет до трех градусов
- 07:15 31.01.2019
- Председатель Европарламента поддержал Национальную ассамблею Венесуэлы
- 07:00 31.01.2019
- Курды: США так и не начали выводить войска из Сирии
- 23:20 30.01.2019
- Европа направила Британии ясное послание по поводу "брекзита"...
- 20:40 30.01.2019
- Сайдик о своем плане по Донбассу: Мне нечего сказать, читайте газету
- 20:10 30.01.2019
- Посол Франции в России: Мы готовы принять всех российских туристов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать