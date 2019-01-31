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НОВОСТИ

Неизвестный напал на кортеж делегации КНР у Белого дома - NBC

09:00 31.01.2019 Источник: Газета.Ru

Неизвестный совершил попытку нападения на автоколонну китайской делегации, когда она находилась у Белого дома. Об этом сообщает NBC со ссылкой на секретную службу США.

Отмечается, что злоумышленник был задержан, когда пересек полицейские ограждения и попытался помешать движению кортежа. В результате инцидента пострадал сотрудник секретной службы, его жизни ничего не угрожает. Злоумышленник задержан.

Другие подробности инцидента неизвестны.  Газета.Ru

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