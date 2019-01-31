Суд арестовал сенатора Рауфа Арашукова
09:05 31.01.2019 Источник: Коммерсант.ru
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца сенатора Рауфа Арашукова, которому инкриминируются участие в преступном сообществе, организация убийств и давление на свидетелей.
Большая часть судебного заседания проходила в закрытом режиме — защита настояла на удалении журналистов из зала, опасаясь разглашения сведений о месте жительства сенатора, которому якобы поступали угрозы, а также о состоянии его здоровья. Коммерсантъ
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