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НОВОСТИ

Суд арестовал сенатора Рауфа Арашукова

09:05 31.01.2019 Источник: Коммерсант.ru

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца сенатора Рауфа Арашукова, которому инкриминируются участие в преступном сообществе, организация убийств и давление на свидетелей.

Большая часть судебного заседания проходила в закрытом режиме — защита настояла на удалении журналистов из зала, опасаясь разглашения сведений о месте жительства сенатора, которому якобы поступали угрозы, а также о состоянии его здоровья.  Коммерсантъ

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