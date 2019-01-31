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В Ингушетии задержан начальник регионального штаба МВД

09:20 31.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник регионального штаба МВД Ингушетии задержан по подозрению в мошенничестве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия, по данному факту руководством назначена служебная проверка.

"Сотрудниками подразделений собственной безопасности МВД по Республике Ингушетия совместно с коллегами из УФСБ России по Республике Ингушетия при проведении оперативных мероприятий по подозрению в мошенничестве задержан начальник регионального штаба МВД Саварбек Шадиев. По данному факту руководством МВД по Республике Ингушетия назначено проведение служебной проверки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время органами следствия проводятся неотложные следственные действия.

"В случае установления вины полицейский будет уволен со службы в органах внутренних дел и понесет установленную законом ответственность", - добавили в ведомстве.

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