В Ингушетии задержан начальник регионального штаба МВД

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник регионального штаба МВД Ингушетии задержан по подозрению в мошенничестве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия, по данному факту руководством назначена служебная проверка."Сотрудниками подразделений собственной безопасности МВД по Республике Ингушетия совместно с коллегами из УФСБ России по Республике Ингушетия при проведении оперативных мероприятий по подозрению в мошенничестве задержан начальник регионального штаба МВД Саварбек Шадиев. По данному факту руководством МВД по Республике Ингушетия назначено проведение служебной проверки", - сказал собеседник агентства.По его словам, в настоящее время органами следствия проводятся неотложные следственные действия."В случае установления вины полицейский будет уволен со службы в органах внутренних дел и понесет установленную законом ответственность", - добавили в ведомстве.