Главу Южного командования США заметили в Колумбии, недалеко от границы с Венесуэлой
09:32 31.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Глава Южного командования США адмирал Крэйг Фоллер был замечен в Колумбии. Как сообщают латиноамериканские СМИ, он побывал в городе Кукута близ границы с Венесуэлой.
В Вашингтоне утверждают, что не перебрасывают войска в Колумбию, но при этом помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон и другие официальные лица предупреждают, что рассматривают все возможные варианты решения венесуэльской проблемы. Эхо Москвы
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