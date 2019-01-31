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Главу Южного командования США заметили в Колумбии, недалеко от границы с Венесуэлой

09:32 31.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Глава Южного командования США адмирал Крэйг Фоллер был замечен в  Колумбии. Как сообщают латиноамериканские СМИ, он побывал в городе Кукута близ границы с  Венесуэлой.

В Вашингтоне утверждают, что не перебрасывают войска в Колумбию, но при этом помощник президента по  нацбезопасности Джон Болтон и другие официальные лица предупреждают, что рассматривают все возможные варианты решения венесуэльской проблемы.  Эхо Москвы

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