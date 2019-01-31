Граждане РФ смогут узнать свой кредитный рейтинг
10:00 31.01.2019 Источник: РОСБАЛТ
С сегодняшнего дня россияне смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг. Об этом сообщает РИА Новости. Персональный кредитный рейтинг закреплен в поправках к федеральному закону «О кредитных историях».
Кредитный отчет можно получить всего два раза бесплатно — по одному разу в бумажной и электронной формах. Его можно запросить через личные кабинеты банков или с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Вместе с кредитным отчетом заемщик получит индивидуальный рейтинг в баллах.
Ранее стало известно, что общий долг домохозяйств в России увеличился, по состоянию на начало декабря 2018 года, до 15,9 трлн рублей. Этот объем составляет 27,84% от денежных доходов населения страны — абсолютный исторический рекорд.
Тем временем Росстат обнародовал данные, свидетельствующие о снижении реальных доходов россиян уже пятый год подряд. В целом за 2018 год доходы уменьшились на 0,2% в реальном выражении по сравнению с 2017 годом (если считать с учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей пенсионерам в январе 2017 года). Росбалт
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