0
0
0
НОВОСТИ

Граждане РФ смогут узнать свой кредитный рейтинг

10:00 31.01.2019 Источник: РОСБАЛТ

С сегодняшнего дня россияне смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг. Об этом сообщает РИА Новости. Персональный кредитный рейтинг закреплен в поправках к федеральному закону «О кредитных историях». 

Кредитный отчет можно получить всего два раза бесплатно — по одному разу в бумажной и электронной формах. Его можно запросить через личные кабинеты банков или с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Вместе с кредитным отчетом заемщик получит индивидуальный рейтинг в баллах.

Ранее стало известно, что общий долг домохозяйств в России увеличился, по состоянию на начало декабря 2018 года, до 15,9 трлн рублей. Этот объем составляет 27,84% от денежных доходов населения страны — абсолютный исторический рекорд.

Тем временем Росстат обнародовал данные, свидетельствующие о снижении реальных доходов россиян уже пятый год подряд. В целом за 2018 год доходы уменьшились на 0,2% в реальном выражении по сравнению с 2017 годом (если считать с учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей пенсионерам в январе 2017 года).  Росбалт

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 31.01.2019
Арестованный в Норвегии российский гражданин направлен на освидетельствование к психиатрам
0
33
10:20 31.01.2019
В России планируют изменить методику оценки бедности
0
58
10:05 31.01.2019
На Украине призвали создать ракету, которой можно "бить вглубь России"
0
97
09:32 31.01.2019
Главу Южного командования США заметили в Колумбии, недалеко от границы с Венесуэлой
0
130
09:20 31.01.2019
В Ингушетии задержан начальник регионального штаба МВД
0
152
09:05 31.01.2019
Суд арестовал сенатора Рауфа Арашукова
0
154
09:00 31.01.2019
Неизвестный напал на кортеж делегации КНР у Белого дома - NBC
0
151
08:40 31.01.2019
Рябков: Россия продолжит спасать ДРСМД
0
196
08:20 31.01.2019
Россия на конференции "ядерной пятерки" представила вопросы к новым военным доктринам США
0
226
08:00 31.01.2019
Гуайдо: Оппозиция тайно встречалась с военными и службой безопасности
0
262

Возврат к списку