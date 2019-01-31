В России планируют изменить методику оценки бедности
10:20 31.01.2019 Источник: РБК
С 2020 года Росстат планирует проводить исследования уровня бедности в России по модернизированной методике, сообщили РБК в Минтруде. Проведенный в ведомстве анализ текущей методики показал необходимость расширить выборку респондентов. В выборку будут включены женщины с детьми до шести лет.
Включение в выборку женщин с детьми до шести лет связано с тем, что эта категория находится в группе риска бедности, объяснила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что для сокращения числа бедных граждан в два раза потребуется «прорыв». По его словам, около 80% семей за чертой бедности, — это семьи с детьми. «Усилия должны концентрироваться на семьях с двумя детьми и многодетных семьях», — отмечал министр.
Сейчас уровень бедности (численность и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) определяется на основе выборочных обследований бюджетов домохозяйств, которые проходят ежеквартально. Обследование охватывает 48,5 тыс. домохозяйств. Формирование выборочной совокупности осуществляется на основе принципов случайного отбора. Обследование основывается на данных интервью членов домохозяйств и ведении ими записей обо всех текущих расходах.
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