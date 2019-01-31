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Арестованный в Норвегии российский гражданин направлен на освидетельствование к психиатрам

10:32 31.01.2019 Источник: REGNUM

Гражданин России, которого норвежские власти обвиняют в террористической атаке, направлен на освидетельствование к психиатрам, передает TV2.

По словам Улы Лунде, адвоката российского гражданина, фигурант дела был направлен к психиатрам принудительно: на этом настояли норвежские власти. Лунде отметила, что с самого начала считала российского подзащитного невменяемым.

Напомним, российский гражданин, о котором идет речь, напал 18 января в Осло на женщину: от ножевого ранения пострадала покупатель в магазине. Мужчину, который оказался жителем Башкирии, арестовали. Сначала он сказал, что намерено напал на свою жертву.

Как сообщалось ранее, позже он изменил свои показания, объяснив, что был на тот момент не в себе. Он собирался из Норвегии ехать в Швецию, а затем — в Москву, теракт же совершать не планировал.  ИА REGNUM

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