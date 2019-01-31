В самолет, летевший из Рима в Москву, попала молния
11:00 31.01.2019
В российский лайнер, возвращавшийся из Рима в Москву, угодила молния. Серьезных последствий удалось избежать.
Инцидент произошел минувшей ночью в Италии. Экипаж самолета Airbus A-320 сообщил о том, что в лайнер при взлете угодила молния.
Бортовые системы самолета продолжали работать в штатном режиме, поэтому командир воздушного судна принял решение лететь в Москву. Лайнер благополучно приземлился в Шереметьево, сообщает "Интерфакс" .
Никто из находившихся на борту не пострадал. После прилета самолет был обследован техниками, которые обнаружили на ряде элементов лайнера подпалины от удара молнии. ren.tv
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