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НОВОСТИ

В самолет, летевший из Рима в Москву, попала молния

11:00 31.01.2019

В российский лайнер, возвращавшийся из Рима в Москву, угодила молния. Серьезных последствий удалось избежать.

Инцидент произошел минувшей ночью в Италии. Экипаж самолета Airbus A-320 сообщил о том, что в лайнер при взлете угодила молния. 

Бортовые системы самолета продолжали работать в штатном режиме, поэтому командир воздушного судна принял решение лететь в Москву. Лайнер благополучно приземлился в Шереметьево, сообщает "Интерфакс" .

Никто из находившихся на борту не пострадал. После прилета самолет был обследован техниками, которые обнаружили на ряде элементов лайнера подпалины от удара молнии. ren.tv

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