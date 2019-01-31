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Из-за проблем с ракетой переносится запуск ракеты-носителя "Союз" со спутниками связи OneWeb

11:20 31.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Запуск ракеты носителя «Союз» со спутниками связи OneWeb переносится из-за проблем с ракетой, написал в Твиттере основатель и исполнительный директор британской компании Грэг Уайлер. Он не уточнил дату, на которую перенесён запуск. Ранее он планировался на 20 февраля.

Накануне в СМИ появилась информация о проблемах с разгонным блоком «Фрегат». В Роскосмосе Интерфаксу заявили, что возможные неисправности будут устранены до запуска.  Эхо Москвы

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