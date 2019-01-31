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Токио не требует Курил, но считает, что "четыре северных острова" в них не входят - Абэ

11:32 31.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии не претендует на Курильские острова, а считает объектом своих переговоров с Россией только так называемые "четыре северных острова", которые, по мнению Токио, в Курилы не входят, а являются естественным продолжением самого северного острова страны Хоккайдо. Об этом заявил в четверг в ходе дебатов в нижней палате парламента японский премьер-министр Синдзо Абэ.

"Наша страна, - сказал он, - отказалась от всех прав на Курильский архипелаг по Сан-Францисскому мирному договору 1951 года. Поэтому мы не требуем возвращения этих островов". Премьер таким образом ответил на выступление лидера Компартии Японии Кадзуо Сии, который выступил за то, чтобы добиваться от России передачи всего Курильского архипелага.

В то же время Синдзо Абэ в своем ответе лидеру Компартии повторил, что предметом переговоров с Россией его правительство считает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы прилегающих необитаемых островков, которые в Токио именуют Хабомаи и считают за один остров. "Суверенитет Японии распространяется на все эти острова", - вновь отметил премьер.

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